Подтвердилась версия подрыва опоры ЛЭП в Курской области

Взрывотехники подтвердили версию подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, неизвестные взорвали опору ЛЭП вечером 4 августа. Линия электропередачи идет от Курской АЭС до подстанции «Южная» в селе Прямицыно. В результате произошедшего часть областных районов осталась без электричества.

Губернатор Роман Старовойт пояснил, что инцидент произошел в Курчатовском районе. Глава региона отметил, что с момента происшествия на месте работают экстренные службы. Старовойт подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.