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16 минут назад

Мужчину с пистолетом заметили на пляже в Москве

Елена Прошина

На пляже в московском Строгино прохожий заметил чеченца с пистолетом и заснял его на видео. Как сообщает Telegram-канал Baza, приезжий рассказал, что прибыл из Грозного, а также не имеет отношения ни к армии, ни к спецоперации на Украине.

Мужчину с пистолетом заметили на пляже в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Настоящее ли было оружие у южанина и откуда оно взялось — неизвестно.

Напомним, что в середине июля охранник одного из заведений на Лучниковом переулке ранил женщину из пистолета. Как рассказала пострадавшая, мужчина открыл по ней огонь и попал в левую стопу. Через некоторое время полицейским удалось задержать 29-летнего подозреваемого, мотивы которого пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Незадолго до этого в московском фудмолле «Депо» мужчина открыл стрельбу из пистолета Grand Power Т–12. Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

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