Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра тушат мощные лесные пожары. Площадь распространения огня увеличилась в два раза за сутки. Жуткие кадры опубликованы в Telegram-канале URA.RU. Они были сняты на трассе Нягань – Талинка. Огнеборцы работают на месте ЧП.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сейчас на территории округа действует 54 пожара, специалисты всячески пытаются ограничить распространение огня. К борьбе с ним привлечено 1075 человек, среди них 113 спасателей. Также в тушении пожаров задействовано 40 единиц спецтехники.