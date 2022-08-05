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45 минут назад

Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Югре

Денис Фьючин

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра тушат мощные лесные пожары. Площадь распространения огня увеличилась в два раза за сутки. Жуткие кадры опубликованы в Telegram-канале URA.RU. Они были сняты на трассе Нягань – Талинка. Огнеборцы работают на месте ЧП.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сейчас на территории округа действует 54 пожара, специалисты всячески пытаются ограничить распространение огня. К борьбе с ним привлечено 1075 человек, среди них 113 спасателей. Также в тушении пожаров задействовано 40 единиц спецтехники.

В ведомстве отмечают, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет, но может наблюдаться задымление.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС России,
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