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1 час назад

Аллигатор укусил за голову купавшегося в озере мужчину

Lenta.ru

В американском штате Флорида аллигатор укусил за голову мужчину, купавшегося в озере Тонотосасса. Об этом сообщает Fox 13.

Аллигатор укусил купальщика за голову
Фото: UnsplashUnsplash

Очевидец рассказал журналистам, что услышал вдалеке мужской крик.

«Я подумал, может, кто-то ударился о камень или испугался чего-то», — объяснил он.

Вернувшись к припаркованной машине, очевидец обнаружил мужчину с серьезными ранами на лице, полученными в результате нападения аллигатора. Он помог пострадавшему остановить кровотечение с помощью аварийной аптечки, которая была в его машине.

Мужчину госпитализировали в больницу города Тампа, его состояние оценивалось как критическое. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники офиса шерифа и представители Комиссии по охране флоры и фауны штата. Ловцы аллигаторов попытались найти рептилию.

Сосед пострадавшего рассказал, что никогда не слышал о нападениях аллигаторов в озере Тонотосасса. Однако, по его словам, он несколько раз вызывал профессиональных ловцов, чтобы поймать одну опасную рептилию.

«Аллигатор подплывает к нашему берегу перед домом, не остерегаясь нас. Когда кто-нибудь идет по берегу вдоль озера, он никуда не уплывает и наблюдает, как будто охотится», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, обнаружили аллигатора с торчащим из головы ножом. Когда животное удалось поймать, сотрудники комиссии по охране рыб и диких животных штата решили усыпить его из-за тяжести полученных травм.

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