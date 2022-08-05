ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Черкесске

ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который готовился сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» в Черкесске . Как сообщает ТАСС, 20-летний местный житель, который был приверженцем неонацистской идеологии, собирался устроить диверсию против военнослужащих и правоохранителей.

По адресу проживания и в тайнике молодого человека силовики обнаружили две самодельных бомбы мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для их изготовления, схемы проходов к зданиям прокуратуры и военкомата. Кроме того, сотрудники ФСБ нашли переписку с участниками «Правого сектора», в которой были подтверждены его намерения.