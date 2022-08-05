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46 минут назад

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Черкесске

Никита Бородкин

ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который готовился сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» в Черкесске. Как сообщает ТАСС, 20-летний местный житель, который был приверженцем неонацистской идеологии, собирался устроить диверсию против военнослужащих и правоохранителей.

По адресу проживания и в тайнике молодого человека силовики обнаружили две самодельных бомбы мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для их изготовления, схемы проходов к зданиям прокуратуры и военкомата. Кроме того, сотрудники ФСБ нашли переписку с участниками «Правого сектора», в которой были подтверждены его намерения.

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Возбуждены уголовные дела по двум статьям — «Приготовление к террористическому акту» и «Участие в экстремистской организации». Житель Карачаево-Черкессии уже дает признательные показания.

Происшествия,Видео,Правый сектор,ФСБ,
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