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1 час назад

В российском регионе пригородный поезд сошел с рельсов

Lenta.ruиещё 4

На юге Сахалина пригородный поезд сошел на однопутном неэлектрифицированном участке железной дороги Ильинск — Южный — Холмск. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

В российском регионе пригородный поезд сошел с рельсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате инцидента в российском регионе никто не пострадал.

«4 августа в 22:08 (по московскому времени) на перегоне Томари — Новоселово-Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Ильинск-Южный — Холмск произошел сход в составе пригородного поезда № 6108 сообщением Томари — Холмск», — отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Для ликвидации последствий схода со станции Южно-Сахалинск уже был оправлен восстановительный поезд. Сейчас устанавливаются причины случившегося.

Поезд протаранил грузовик с автомобилями на ж/д переезде. Видео

Ранее в Тюменской области из-за неисправности колесной пары сошел с рельсов локомотив поезда. Локомотив и вагоны состава не опрокинулись, пострадавших в результате происшествия нет. Поезд продолжил движение через четыре часа с другим локомотивом.

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