В российском регионе пригородный поезд сошел с рельсов

На юге Сахалина пригородный поезд сошел на однопутном неэлектрифицированном участке железной дороги Ильинск — Южный — Холмск. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

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В результате инцидента в российском регионе никто не пострадал.

«4 августа в 22:08 (по московскому времени) на перегоне Томари — Новоселово-Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Ильинск-Южный — Холмск произошел сход в составе пригородного поезда № 6108 сообщением Томари — Холмск», — отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Для ликвидации последствий схода со станции Южно-Сахалинск уже был оправлен восстановительный поезд. Сейчас устанавливаются причины случившегося.