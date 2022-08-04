Легкомоторный самолет экстренно приземлился на пляже в Кронштадте

В Санкт-Петербурге легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку. Во время происшествия никто не пострадал. Об этом пишет «Фонтанка».

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Отмечается, что во время полета у воздушного судна отказал двигатель. Летчик успешно дотянул до побережья и приземлился на песчаный пляж природного заказника «Западный Котлин».

По данным издания, самолетом управлял петербургский предприниматель. Власти выдали его судну сертификат летной годности в декабре 2021 года.

В региональной транспортной прокуратуре сообщили в официальном Telegram-канале, что по факту инцидента организована проверка. Специалисты тщательно изучат обстоятельства произошедшего, проверят соблюдение летчиком соответствующих требований к безопасности полетов.