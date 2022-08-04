В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
53 минуты назад

Легкомоторный самолет экстренно приземлился на пляже в Кронштадте

Илья Родин

В Санкт-Петербурге легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку. Во время происшествия никто не пострадал. Об этом пишет «Фонтанка».

Легкомоторный самолет экстренно приземлился на пляже в Кронштадте
Фото: TelegramTelegram

Отмечается, что во время полета у воздушного судна отказал двигатель. Летчик успешно дотянул до побережья и приземлился на песчаный пляж природного заказника «Западный Котлин».

По данным издания, самолетом управлял петербургский предприниматель. Власти выдали его судну сертификат летной годности в декабре 2021 года.

В региональной транспортной прокуратуре сообщили в официальном Telegram-канале, что по факту инцидента организована проверка. Специалисты тщательно изучат обстоятельства произошедшего, проверят соблюдение летчиком соответствующих требований к безопасности полетов.

Пользователи кронштадтского паблика «Подслушано в Кронштадте» раскритиковали поведение бизнесмена. Они напомнили, что это не первое подобное происшествие. Их возмущение вызвал тот факт, что владельцы частных самолетов совершают рискованные трюки над территорией заповедника, вредят экологии и пугают отдыхающих.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители