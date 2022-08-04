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33 минуты назад

Стало известно о двух пострадавших в ходе обстрела граничащего с Украиной села

Lenta.ru

После обстрела со стороны Украины брянского села Климово пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Стало известно о пострадавших в ходе обстрела ВСУ села в Брянской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения», — объяснил глава области.

Пострадавшим россиянам оказывается вся необходимая помощь, добавил Богомаз, отметив, что на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Об атаке Вооруженных сил Украины на граничащее село Климово стало известно вечером 4 августа.

22 июля власти Брянской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности до 7 августа. Жителям региона рекомендовали соблюдать бдительность и сохранять спокойствие.

Происшествия,Александр Богомаз,
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