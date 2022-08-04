Около 400 человек эвакуировали из здания Третьяковской галереи в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 4 августа.

— Пожарные проверяют дом №10 в Лаврушинском переулке на предмет каких-либо угроз. На данный момент ничего опасного не обнаружено, — рассказал он.

Это не первая эвакуация из галереи за последнее время. Около тысячи человек покинули административные помещения в зданиях по адресам Лаврушинский переулок 10 и 12 из-за угрозы взрыва 2 августа.