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33 минуты назад

Порядка 400 посетителей эвакуировали из Третьяковской галереи

Вечерняя Москва

Около 400 человек эвакуировали из здания Третьяковской галереи в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 4 августа.

— Пожарные проверяют дом №10 в Лаврушинском переулке на предмет каких-либо угроз. На данный момент ничего опасного не обнаружено, — рассказал он.

Это не первая эвакуация из галереи за последнее время. Около тысячи человек покинули административные помещения в зданиях по адресам Лаврушинский переулок 10 и 12 из-за угрозы взрыва 2 августа.

Из-за анонимной угрозы работу музея приостановили и 30 июля. Всем посетители, которые не смогли закончить ознакомление с экспозицией в связи с чрезвычайной ситуацией предложили бесплатно продолжить осмотр в другой день.

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