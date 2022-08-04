Туристка провалилась в огромную трещину на горе Эльбрус. На помощь девушке оперативно прибили сотрудники МЧС России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, где опубликовано соответствующее видео.

В Кабардино-Балкарии одна из путешественниц незарегистрированной группы оказалась в снежной ловушке во время восхождения на Эльбрус. Девушка упала в трещину на глубину примерно в три метра. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, а также спасатели «Курорта Эльбрус» помогли туристке выбраться оттуда. К счастью, она не пострадала.