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1 час назад

Появилось видео спасения туристки из трещины на горе Эльбрус

Денис Фьючин

Туристка провалилась в огромную трещину на горе Эльбрус. На помощь девушке оперативно прибили сотрудники МЧС России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, где опубликовано соответствующее видео.

В Кабардино-Балкарии одна из путешественниц незарегистрированной группы оказалась в снежной ловушке во время восхождения на Эльбрус. Девушка упала в трещину на глубину примерно в три метра. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, а также спасатели «Курорта Эльбрус» помогли туристке выбраться оттуда. К счастью, она не пострадала.

«Спасибо, только холодно очень», – произнесла россиянка после своего спасения.

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