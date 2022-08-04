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1 час назад

Певец Валерий Цыбизов утонул под Волгоградом

Газета.Ruиещё 1

Певец и преподаватель Валерий Цыбизов найден мертвым на берегу Волги в Дубовке Волгоградской области. Об этом сообщает "Блокнот".

Российский певец утонул под Волгоградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После выступления на концерте в честь дня Военно-морского флота артист пропал без вести.

На вторые сутки после исчезновения Цыбизова жители Волгоградской области объявили о его поисках.

Спустя несколько дней тело исполнителя обнаружили на одном из городских пляжей.

Как рассказали в МЧС, тело Цыбизова унесло течением в сторону спасательной станции. ИА "Высота 102" сообщает, что прощание с певцом состоится 5 августа.

По предварительным данным, он распивал спиртные напитки с компанией, после чего отправился искупаться в реке и пропал.

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