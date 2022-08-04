Российский певец утонул под Волгоградом

Певец и преподаватель Валерий Цыбизов найден мертвым на берегу Волги в Дубовке Волгоградской области. Об этом сообщает "Блокнот".

Фото: РИА Новости РИА Новости

После выступления на концерте в честь дня Военно-морского флота артист пропал без вести.

На вторые сутки после исчезновения Цыбизова жители Волгоградской области объявили о его поисках.

Спустя несколько дней тело исполнителя обнаружили на одном из городских пляжей.

Как рассказали в МЧС, тело Цыбизова унесло течением в сторону спасательной станции. ИА "Высота 102" сообщает, что прощание с певцом состоится 5 августа.