Массовое ДТП с десятками машин произошло в Севастополе

Массовое ДТП с участием десятков легковых и грузовых машин произошло в районе поселка Сахарная Головка в Крыму. Есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Севастополю пишет ТАСС.

По данным МЧС, столкновение произошло на улице Нефтяной, на месте работают экстренными службы.

«Точное количество участников ДТП и пострадавших уточняется», - пояснил сотрудник ведомства.

По словам очевидцев, возникла пробка, и машины экстренных служб с трудом добираются до места аварии.

Очевидцы также рассказали, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у фуры с прицепом. Она протаранила шесть машин, сама загорелась и стала посреди моста, перекрыв движение, пишет издание «Вести Крым».

В результате ДТП на трассе «Таврида» один человек погиб, не менее 10 получили травмы, сообщили «Комсомольской правде» в МЧС.