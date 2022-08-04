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43 минуты назад

Массовое ДТП с десятками машин произошло в Севастополе

Алиса Селезнёва

Массовое ДТП с участием десятков легковых и грузовых машин произошло в районе поселка Сахарная Головка в Крыму. Есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Севастополю пишет ТАСС.

По данным МЧС, столкновение произошло на улице Нефтяной, на месте работают экстренными службы.

«Точное количество участников ДТП и пострадавших уточняется», - пояснил сотрудник ведомства.

По словам очевидцев, возникла пробка, и машины экстренных служб с трудом добираются до места аварии.

Очевидцы также рассказали, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у фуры с прицепом. Она протаранила шесть машин, сама загорелась и стала посреди моста, перекрыв движение, пишет издание «Вести Крым».

В результате ДТП на трассе «Таврида» один человек погиб, не менее 10 получили травмы, сообщили «Комсомольской правде» в МЧС.

Ранее в Дагестане в ущелье рухнул автомобиль с туристами. Причиной происшествия мог стать туман, который помешал водителю заметить обрыва около смотровой площадки в Хунзахском районе. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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