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1 час назад

Опубликовано видео похищения кошелька велосипедистом в Москве

Денис Фьючин

Велосипедист на ходу похитил телефон у посетителя кафе в центре Москвы. Инцидент произошел на Малой Дмитровке и был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина на двухколесном транспортном средстве проезжал мимо расположенного на веранде столика кафе и схватил лежащее не нем портмоне на глазах у его владельца, после чего скрылся со своей добычей. В кошельке потерпевшего находились денежные средства и банковские карты.

Позже полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».

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