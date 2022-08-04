Велосипедист на ходу похитил телефон у посетителя кафе в центре Москвы. Инцидент произошел на Малой Дмитровке и был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина на двухколесном транспортном средстве проезжал мимо расположенного на веранде столика кафе и схватил лежащее не нем портмоне на глазах у его владельца, после чего скрылся со своей добычей. В кошельке потерпевшего находились денежные средства и банковские карты.