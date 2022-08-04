СМИ: два человека погибли в результате обстрела Драмтеатра в Донецке

Район театра оперы и балета и гостиницы «Донбасс Палас» в центре Донецка подвергся обстрелу впервые за 8 лет конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно предварительной информации, из-за инцидента 2 человека погибли и 5 ранены (в их числе 2 сотрудника скорой помощи).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к активному обстрелу центра Донецка. Под него попал драматический театр, в котором сейчас проходит прощание с погибшей командиром дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, более известной по позывному «Корса».