В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Вертолет Ми-2 жестко сел на Камчатке

На Камчатке жесткую посадку совершил вертолет Ми-2. Никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

Вертолет Ми-2 жестко сел на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, вертолет сел в природном парке «Налычево». На борту находился один человек, он не пострадал.

«4 августа около 10 часов местного времени (01.00 по мск) воздушное судно Ми-2 совершило жесткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", в районе реки Налычево Камчатского края)», - сообщили в пресс-службе.

Ранее жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Он сел в Псковской области. В результате ЧП пострадал один человек. Воздушное судно при посадке на площадку в Великолукском районе закрутило вокруг собственной оси, в результате борт упал на бок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители