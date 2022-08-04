Вертолет Ми-2 жестко сел на Камчатке

На Камчатке жесткую посадку совершил вертолет Ми-2. Никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, вертолет сел в природном парке «Налычево». На борту находился один человек, он не пострадал.

«4 августа около 10 часов местного времени (01.00 по мск) воздушное судно Ми-2 совершило жесткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", в районе реки Налычево Камчатского края)», - сообщили в пресс-службе.