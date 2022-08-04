Вертолет Ми-2 жестко сел на Камчатке

На Камчатке жесткую посадку совершил вертолет Ми-2. Никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, вертолет сел в природном парке «Налычево». На борту находился один человек, он не пострадал.
«4 августа около 10 часов местного времени (01.00 по мск) воздушное судно Ми-2 совершило жесткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", в районе реки Налычево Камчатского края)», - сообщили в пресс-службе.
Ранее жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Он сел в Псковской области. В результате ЧП пострадал один человек. Воздушное судно при посадке на площадку в Великолукском районе закрутило вокруг собственной оси, в результате борт упал на бок.