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15 минут назад

ВСУ обстреляли здание Драмтеатра во время прощания с погибшей Качурой

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали интенсивный обстрел центра Донецка. Как сообщает РИА Новости, снаряды попадают по драматическому театру, в котором сейчас проходит прощание с погибшей командиром дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, более известной по позывному «Корса».

По словам корреспондента информагентства, по театру попали по меньшей мере два снаряда.

Напомним, что с 2014 года вооруженные силы киевского режима неоднократно обстреливали мирные кварталы Донецка, а после начала спецоперации РФ на Украине обстрелы усилились. Кроме того, недавно ВСУ сбросили на городские кварталы противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены к использованию — такую меру со стороны Киева уже осудили в ООН.

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Полковник ДНР Ольга Качура в 2014 году заняла сторону ополченцев и служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса ДНР. Под ее командованием находился дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке.

3 августа стало известно, что Корса погибла при исполнении своих служебных обязанностей.

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