Потушившие Вечный огонь в Улан-Удэ неизвестные попали на видео

Двое неизвестных потушили Вечный огонь в Улан-Удэ. Молодые люди попали в объектив камеры наблюдения. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях.
На записи видно, как один из парней подходит к мемориалу и что-то в него выливает. Затем они оба удаляются в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, вандалов разыскивают полицейские.
Вечный огонь с барельефом, где размещены имена и портреты героев СССР, находится в парке «Мемориал Победы» в столице Бурятии. Он был установлен в середине 2000-х годов.