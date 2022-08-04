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1 час назад

Потушившие Вечный огонь в Улан-Удэ неизвестные попали на видео

Денис Фьючин

Двое неизвестных потушили Вечный огонь в Улан-Удэ. Молодые люди попали в объектив камеры наблюдения. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях.

На записи видно, как один из парней подходит к мемориалу и что-то в него выливает. Затем они оба удаляются в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, вандалов разыскивают полицейские.

Вечный огонь с барельефом, где размещены имена и портреты героев СССР, находится в парке «Мемориал Победы» в столице Бурятии. Он был установлен в середине 2000-х годов.

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