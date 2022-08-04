Потушившие Вечный огонь в Улан-Удэ неизвестные попали на видео

Двое неизвестных потушили Вечный огонь в Улан-Удэ. Молодые люди попали в объектив камеры наблюдения. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях.

На записи видно, как один из парней подходит к мемориалу и что-то в него выливает. Затем они оба удаляются в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, вандалов разыскивают полицейские.