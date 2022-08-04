В Бердянске предотвратили взрыв машины мэра

Сотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, заминировавшего машину главы города Александра Сауленко по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), пишут «Известия».
На допросе задержанный Виталий Расторгуев рассказал, что куратор СБУ пообещал ему помочь в решении личных вопросов, если тот выполнит задание.
«Он обещал <...> вывезти на подконтрольную территорию моих родителей, жену. Ну и там финансовая ситуация у меня возникла в одном банке. Большой кредит», — признался мужчина.
Расторгуев заложил 2 кг тротила под машину Сауленко. Однако это вовремя заметили местные жители.