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1 час назад

В Бердянске задержали мужчину, заминировавшего машину мэра по заданию СБУ

Газета.Ru

Сотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, заминировавшего машину главы города Александра Сауленко по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), пишут «Известия».

В Бердянске предотвратили взрыв машины мэра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На допросе задержанный Виталий Расторгуев рассказал, что куратор СБУ пообещал ему помочь в решении личных вопросов, если тот выполнит задание.

«Он обещал <...> вывезти на подконтрольную территорию моих родителей, жену. Ну и там финансовая ситуация у меня возникла в одном банке. Большой кредит», — признался мужчина.

Расторгуев заложил 2 кг тротила под машину Сауленко. Однако это вовремя заметили местные жители.

Происшествия,Александр Пономарев,Росгвардия,Верховная Рада,СБУ,
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