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40 минут назад

Четырех человек унесло в море в российском регионе

Lenta.ru

Четырех человек унесло в районе бухты Врангеля в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Четырех человек унесло в море в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным министерства, россияне купались на территории базы отдыха «Морская звезда», и течение начало сносить их в открытое море. Очевидцы происшествия вызвали спасателей и попытались самостоятельно помочь терпящим бедствие людям.

Трех человек удалось вытащить из воды, четвертый погиб.

О проверках по факту случившегося не сообщается.

Ранее сообщалось, что огромная волна унесла в море восемь человек на глазах туристов и попала на видео. Несчастный случай произошел в воскресенье, 10 июля, на пляже Мугсаил в провинции Дофар.

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