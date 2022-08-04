Четырех человек унесло в море в российском регионе

Четырех человек унесло в районе бухты Врангеля в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

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По данным министерства, россияне купались на территории базы отдыха «Морская звезда», и течение начало сносить их в открытое море. Очевидцы происшествия вызвали спасателей и попытались самостоятельно помочь терпящим бедствие людям.

Трех человек удалось вытащить из воды, четвертый погиб.

О проверках по факту случившегося не сообщается.