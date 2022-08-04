Четырех человек унесло в море в российском регионе

Четырех человек унесло в районе бухты Врангеля в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).
По данным министерства, россияне купались на территории базы отдыха «Морская звезда», и течение начало сносить их в открытое море. Очевидцы происшествия вызвали спасателей и попытались самостоятельно помочь терпящим бедствие людям.
Трех человек удалось вытащить из воды, четвертый погиб.
О проверках по факту случившегося не сообщается.
Ранее сообщалось, что огромная волна унесла в море восемь человек на глазах туристов и попала на видео. Несчастный случай произошел в воскресенье, 10 июля, на пляже Мугсаил в провинции Дофар.