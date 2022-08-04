Посетители бара в центре Москвы устроили массовую драку

"Рано утром 3 августа на улице Маросейка, дом 4/2, строение 1, между посетителями бара "Моряк и чайка" произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в ОМВД восемь человек", - сказал собеседник агентства.