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51 минуту назад

Посетители бара в центре Москвы устроили массовую драку

ТАСС

Массовая драка произошла между посетителями бара на улице Маросейка в центре Москвы, восемь человек доставлены в полицию. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

Посетители бара в центре Москвы устроили массовую драку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рано утром 3 августа на улице Маросейка, дом 4/2, строение 1, между посетителями бара "Моряк и чайка" произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в ОМВД восемь человек", - сказал собеседник агентства.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

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