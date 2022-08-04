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46 минут назад

Россиянка швырнула ботинок с плесенью в мэра города и попала на видео

Lenta.ruиещё 1

Жительница Углегорска на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко швырнула ботинок с плесенью в мэра города Дмитрия Цуканова. Поводом для этого стал вопрос по расселению из аварийного дома, в котором россиянка три года проживает вместе с семьей. Видеокадры с места опубликовал портал Sakhalin.info.

На видеоролике женщина объясняет губернатору Сахалина, что на протяжении длительного времени ей с родственниками приходится ютится в ужасных условиях. Россиянка утверждает, что мэр Цуканов предлагает ей переселиться из 30-летнего аварийного дома в здание, которому в два раза больше лет. Лимаренко в ответ заявляет, что перенаправит ее просьбу к прокурору. Женщину и присутствующих в зале это возмущает.

Когда у жительницы Углегорска заканчиваются аргументы, она достает из пакета ботинок из своей аварийной квартиры и кидает его в сторону мэра. Ее уводит сотрудник полиции.

Позже Лимаренко в Telegram-канале рассказал, что и раньше через соцсети получал много сообщений о проблемах в Углегорске, а встреча в Шахтерске подтвердила, что там «надо срочно наводить порядок».

«Я не позволю чиновникам игнорировать жителей, каждый из прозвучавших вопросов взят на контроль, и я строго буду спрашивать с ответственных», — пообещал губернатор Сахалинской области.

Ранее совет депутатов Советской Гавани Хабаровского края снял с поста главу города Павла Боровского из-за скандала с женитьбой на подчиненной.

Происшествия,Видео,Дмитрий Цуканов,Валерий Лимаренко,
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