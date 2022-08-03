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38 минут назад

Информацию о пропавших при пожаре на складе Ozon сотрудниках опровергли

Елена Прошина

Информация о 25 пропавших при пожаре на сладе Ozon сотрудниках не подтвердилась. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании.

Информацию о пропавших при пожаре на складе Ozon сотрудниках опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Появление информации о пропавших сотрудниках представитель Ozon объяснил «правилами пользования мобильными телефонами на складе». По его словам, согласно им работники обязаны оставлять свои мобильные телефоны в шкафчиках перед началом смены и, соответственно, во время эвакуации во время возгорания не все их успели оттуда забрать.

«Позднее, когда не всем сотрудникам оперативные службы смогли дозвониться, появилась версия о пропаже людей, но она не подтвердилась», — добавили в пресс-службе компании.

По данным Ozon, на момент возгорания на складе находилось больше тысячи человек, их всех своевременно эвакуировали. В компании отметили, что за медицинской помощью обратились лишь 12 сотрудников.

Пожар на складе Ozon в селе Петровское в Истринском районе Подмосковья произошел днем 3 августа. У здания обрушилась кровля, общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. В качестве основных версий произошедшего рассматривают поджог, неисправность электрооборудования и проводки и сварочные работы в подсобном помещении. На данный момент пожар локализовали.

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