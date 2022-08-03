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40 минут назад

Киты-убийцы потопили лодку с пятью пассажирами

Lenta.ru

У побережья города Синиш, Португалия, косатки потопили лодку с пятью пассажирами на борту. Об этом сообщает информационное агентство EFE.

Киты-убийцы потопили лодку с пятью пассажирами
Фото: Candice Emmons / NOAA Fisheries / ReutersCandice Emmons / NOAA Fisheries / Reuters

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля. Пятеро португальцев были спасены рыболовным судном и поисково-спасательной станцией Синиша. В заявлении военно-морских сил Португалии говорится, что в момент прибытия служб пассажиры находились в спасательной шлюпке.

С 2020 года участились нападения косаток на суда у атлантического побережья Испании и Португалии. Киты-убийцы организованно нападают на небольшие яхты, ломают рули и часами бьют по корпусу с такой силой, что могут развернуть судно. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

В июне 2021 года около 30 косаток окружили судно, когда оно шло в 40 километрах от испанского берега. Огромные животные бросались на руль яхты и разворачивали ее.

Причина нападений пока не установлена. Некоторые эксперты считают, что для косаток такие налеты — это прежде всего развлечение. Возможно, их забавляет, когда под ударами разворачиваются целые корабли. По словам специалистов, это очень умные животные, от них можно ожидать чего угодно.

Ранее сообщалось, что косатки у берегов Португалии напали на судно и таранили его в течение 40 минут. Им удалось сломать руль, причинить судну значительный ущерб и напугать моряков.

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