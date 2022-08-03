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13 минут назад

Губернатор Подмосковья Воробьев: «Склад Ozon уже не спасти»

Илья Родин

В подмосковной Истре на складе Ozon продолжается пожар, его площадь составила порядка 50 тыс. квадратных метров. Специалисты экстренных служб рассматривают поджог в качестве основной версии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее версий было несколько. Эксперты предполагали, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки, несоблюдения техники безопасности.

«Основная версия - поджог», - подчеркнул собеседник агентства.

По предварительным данным, в происшествии пострадали 13 человек, один погиб. Судьба одного из сотрудников неизвестна, сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным издания, на место пожара прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян, замминистра Илья Денисов, а также руководство Истры.

Названа причина пожара на складе OZON

Группировка специалистов постоянно увеличивается, в настоящее время ликвидацией возгорания занимаются 150 пожарных, задействованы три вертолета.

Ка-32 уже сбросили свыше 200 тонн воды, для тушения также вылетел вертолет МИ-8, дополняет канал «112».

Вместе с тем, шансы на спасение склада минимальны. Меры принимаются с тем, чтобы не допустить распространения огня.

«Склад Ozon уже не спасти», - цитирует губернатора Московской области Андрея Воробьева «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара может достигнуть 10 млрд рублей.

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