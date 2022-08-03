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58 минут назад

Вертолет Ми-8 МЧС России отправлен тушить пожар на складе Ozon в городском округе Истра

Агентство «Москва»

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для тушения пожара на складе Ozon в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 35 тыс. кв. м произошел на складе компании Ozon в городском округе Истра. Эвакуированы более тысячи человек, прокуратура начала проверку. При пожаре пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы. К месту пожара также направили два вертолета Ка-32 Московского авиацентра.

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