«Для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 35 тыс. кв. м произошел на складе компании Ozon в городском округе Истра. Эвакуированы более тысячи человек, прокуратура начала проверку. При пожаре пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы. К месту пожара также направили два вертолета Ка-32 Московского авиацентра.