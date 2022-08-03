В Крыму задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании моста

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Крыму подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста на территории Красноперекопского района, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Сообщение с мобильного телефона в адрес в МО МВД России "Красноперекопский" поступило в 21:00 2 августа. Гражданин заявил, что заминировал мост, используя 15 кг взрывчатого вещества. Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр мостов и прилегающей к ним территории, на время которого перекрывалось автомобильное и пешеходное движение. В результате обследования взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанным оказался местный житель.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Санкция по данной статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.