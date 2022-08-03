В Крыму задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании моста

"Сообщение с мобильного телефона в адрес в МО МВД России "Красноперекопский" поступило в 21:00 2 августа. Гражданин заявил, что заминировал мост, используя 15 кг взрывчатого вещества. Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр мостов и прилегающей к ним территории, на время которого перекрывалось автомобильное и пешеходное движение. В результате обследования взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.