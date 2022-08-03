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1 час назад

В Крыму задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста

ТАСС

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Крыму подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста на территории Красноперекопского района, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В Крыму задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании моста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сообщение с мобильного телефона в адрес в МО МВД России "Красноперекопский" поступило в 21:00 2 августа. Гражданин заявил, что заминировал мост, используя 15 кг взрывчатого вещества. Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр мостов и прилегающей к ним территории, на время которого перекрывалось автомобильное и пешеходное движение. В результате обследования взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным оказался местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Санкция по данной статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Происшествия,ФСБ,
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