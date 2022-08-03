Экс-министра Васильеву экстренно госпитализировали в Москве

Экс-министр просвещения, действующий президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева экстренно госпитализирована в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, она около недели болеет COVID-19.

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По информации Telegram-канала, Васильевой назначали стандартную схему лечения коронавируса. В течение пяти суток женщина боролась с инфекцией, однако сегодня, 3 августа, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что Васильевой внутривенно ввели моноклональные антитела. Также ей прописали препараты, разжижающие кровь и противовирусные.

Информацию о нездоровье экс-министра подтвердили ТАСС в пресс-службе РАО. Там сообщили, что Васильева находится на больничном.

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