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51 минуту назад

Mash: экс-министра Васильеву экстренно госпитализировали в Москве

News.ru

Экс-министр просвещения, действующий президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева экстренно госпитализирована в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, она около недели болеет COVID-19.

Экс-министра Васильеву экстренно госпитализировали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Telegram-канала, Васильевой назначали стандартную схему лечения коронавируса. В течение пяти суток женщина боролась с инфекцией, однако сегодня, 3 августа, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что Васильевой внутривенно ввели моноклональные антитела. Также ей прописали препараты, разжижающие кровь и противовирусные.

Информацию о нездоровье экс-министра подтвердили ТАСС в пресс-службе РАО. Там сообщили, что Васильева находится на больничном.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Ему поставили предварительный диагноз: синдром Гийена — Барре (СГБ) — быстроразвивающуюся мышечную слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.

Позднее диагноз подтвердился. Медики полагают, что заболевание является последствием перенесенного коронавируса. Чубайс переболел им в 2020 году, а последнюю прививку сделал полгода назад.

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