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1 час назад

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon увеличилось

Елена Прошина

Количество пострадавших при пожаре на складе Ozon в Подмосковье выросло до шести человек. По другим данным – пострадавших 11. Об этом сообщает РИА Новости.

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon увеличилось
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек», - сказал осведомленный источник.

По другим данным, за медицинской помощью обратились 11 человек, двое из них госпитализированы.

Пожар произошел в Истринском районе Московской области. Площадь возгорания составила 35 тысяч кв. метров. По данным экстренных служб, как основные версии причин пожара рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования.

Одной из причин быстрого роста площади пожара стала задержка с сообщением о возгорании в МЧС, а также высокая горячая загрузка.

В компании уже сообщили о готовности возместить ущерб покупателям и продавцам. Общий объем ущерба пока неизвестен.

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