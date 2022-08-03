Число пострадавших при пожаре на складе Ozon увеличилось

Количество пострадавших при пожаре на складе Ozon в Подмосковье выросло до шести человек. По другим данным – пострадавших 11. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек», - сказал осведомленный источник.

По другим данным, за медицинской помощью обратились 11 человек, двое из них госпитализированы.

Пожар произошел в Истринском районе Московской области. Площадь возгорания составила 35 тысяч кв. метров. По данным экстренных служб, как основные версии причин пожара рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования.

Одной из причин быстрого роста площади пожара стала задержка с сообщением о возгорании в МЧС, а также высокая горячая загрузка.