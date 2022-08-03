СМИ сообщили о погибшем в результате пожара на складе OZON

Один человек погиб при пожаре на складе OZON в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи, еще три человека пострадали. Тяжесть их состояния пока неизвестна.

Сейчас у строения рухнула кровля и стена. В управлении регионального МЧС рассказали, что направили на место два пожарных вертолета Ка-32, которые помогут в тушении возгорания. Площадь пожара составляет около 35 тысяч квадратных метров.

Напомним, что возгорание произошло днем 3 августа. Его причиной могло стать короткое замыкания, однако подтвержденной информации о причинах пока нет. Со склада эвакуировали около тысячи человек, на месте работают экстренные службы.