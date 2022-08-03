Россиянина осудили за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей

В Саратове суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя за попытку продать знакомому должность в ФСБ . Об этом в среду, 3 августа, сообщает сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Судом установлено, что россиянин обещал знакомому должность в ФСБ, при этом в действительности сделать этого не мог. От кандидата он получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей (первую часть суммы), которые, по его словам, он должен был передать сотруднику правоохранительных органов для решения вопроса о трудоустройстве. После этого подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы.