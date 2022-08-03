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1 час назад

Россиянина осудили за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 1

В Саратове суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя за попытку продать знакомому должность в ФСБ. Об этом в среду, 3 августа, сообщает сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Россиянина осудили за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина признан виновным по статье о покушении на мошенничество и будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Судом установлено, что россиянин обещал знакомому должность в ФСБ, при этом в действительности сделать этого не мог. От кандидата он получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей (первую часть суммы), которые, по его словам, он должен был передать сотруднику правоохранительных органов для решения вопроса о трудоустройстве. После этого подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы.

«Зачисление в органы ФСБ России осуществляется исключительно путем личного обращения в подразделения кадров УФСБ России по Саратовской области без участия иных лиц и посредников», — напомнили в ведомстве после случившегося.

Происшествия,Коммерсант,ФСБ,
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