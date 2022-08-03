Основателя "Мужского государства" обязали возместить убыток "Тануки"

Ранее сообщалось, что ООО "Восход", работающее под товарным знаком "Тануки", после атак на рестораны в интернете подало иск к представителям "Мужского государства". Из текста заявления следовало, что с августа 2021 года в интернете размещались призывы к причинению убытков ресторанам путем отказа от сделанных заказов. В заведения стали поступать заказы на приготовление блюд с доставкой и оплатой по факту получения, но потребители отказывались получать их по разным причинам. Вся продукция в итоге утилизировалась. Ущерб оценили в 158 тыс. рублей. Согласно данным суда, среди ответчиков были основатель движения Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов.