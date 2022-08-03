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15 минут назад

Лифт с людьми рухнул в KFC в Москве

Елена Прошина

В Москве в помещении ресторана быстрого питания KFC упал грузовой лифт. В результате ЧП пострадали три человека. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Лифт пролетел три этажа и остановился. В результате ЧП три сотрудника склада пострадали. Так, у 18-летнего Нурбека Джагута диагностирован перелом ноги, 27-летней Юлии Буркиной ушибы и подозрение на перелом позвоночника. Еще одна пострадавшая, 24-летняя Виктория Папуга во время госпитализации находилась без сознания.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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Ранее сообщалось о падении лифта в многоэтажке Нур-Султана. Инцидент произошел в жилом доме по улице Куйши Дина, 31. Лифт сорвался с третьего этажа на первый. В результате ЧП пострадали два человека, она самостоятельно вышли из лифта до прибытия спасателей.

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