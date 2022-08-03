В Воронеже автомобиль провалился в огромную яму на проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал, об этом сообщают российские Telegram-каналы, опубликовавшие видео с места происшествия.

На кадрах видно, что машина практически наполовину провалилась в яму, вся передняя часть транспортного средства оказалась под асфальтом.