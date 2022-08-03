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14 минут назад

Провалившаяся в огромную яму машина в Воронеже попала на видео

Денис Фьючин

В Воронеже автомобиль провалился в огромную яму на проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал, об этом сообщают российские Telegram-каналы, опубликовавшие видео с места происшествия.

На кадрах видно, что машина практически наполовину провалилась в яму, вся передняя часть транспортного средства оказалась под асфальтом.

По предварительным данным, причиной дорожной аварии могли стать промоины в грунте, которые возникли после утечек на инженерных сетях. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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