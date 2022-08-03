Сестра Водонаевой рассказала о нападении мужчины с топором

Мужчина с топором в руках напал на посетителей одного из продуктовых магазинов в Тюмени. Как сообщает Telegram-канал Shot, рядом с местом происшествия оказалась сестра Алены Водонаевой Анастасия, которой пришлось прятаться вместе с другими посетителями и бежать через черный ход.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел 2 августа. По словам девушки, в один момент внутрь магазина забежала женщина, которая стала кричать, что сюда идет неадекватный мужчина с топором в руках. Посетители закрыли двери и через окно увидели, как он начал бить чужой автомобиль. Через некоторое время он выбил окна в помещении.

На место вызвали экипаж полиции, который ехал около 25 минут. Посетители вышли через черный ход и сбежали в лес. Обезвредить хулигана удалось одному из клиентов магазина, у которого в багажнике автомобиля оказалась монтировка. В происшествии никто не пострадал.