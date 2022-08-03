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33 минуты назад

Сестра Водонаевой рассказала о нападении мужчины с топором

Никита Бородкин

Мужчина с топором в руках напал на посетителей одного из продуктовых магазинов в Тюмени. Как сообщает Telegram-канал Shot, рядом с местом происшествия оказалась сестра Алены Водонаевой Анастасия, которой пришлось прятаться вместе с другими посетителями и бежать через черный ход.

Сестра Водонаевой рассказала о нападении мужчины с топором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 2 августа. По словам девушки, в один момент внутрь магазина забежала женщина, которая стала кричать, что сюда идет неадекватный мужчина с топором в руках. Посетители закрыли двери и через окно увидели, как он начал бить чужой автомобиль. Через некоторое время он выбил окна в помещении.

На место вызвали экипаж полиции, который ехал около 25 минут. Посетители вышли через черный ход и сбежали в лес. Обезвредить хулигана удалось одному из клиентов магазина, у которого в багажнике автомобиля оказалась монтировка. В происшествии никто не пострадал.

В полицию добавили, что мужчина задержан, мотивы его поступка выясняются.

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