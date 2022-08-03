Ректор "Шанинки" дал признательные показания

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев дал признательные показания в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и полностью возместил ущерб, установленный ранее следствием. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.
"В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием", - сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство полиции о смягчении Зуеву меры пресечения с ареста на домашний арест.