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25 минут назад

Ректор "Шанинки" Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве

ТАССиещё 1

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев дал признательные показания в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и полностью возместил ущерб, установленный ранее следствием. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

Ректор "Шанинки" дал признательные показания
Фото: ТАССТАСС

"В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство полиции о смягчении Зуеву меры пресечения с ареста на домашний арест.

Происшествия,Сергей Зуев,
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