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25 минут назад

Россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве

Lenta.ru

В Москве при падении с Крымского моста погибла женщина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 3 августа. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. Спасти россиянку не удалось, ее тело подняли водолазы.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее россиянин попытался покончить с собой на МКАД и упал с моста на проезжающий спорткар Porsche. Позже мужчина скончался от полученных травм в больнице.

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