Россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве

В Москве при падении с Крымского моста погибла женщина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 3 августа. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. Спасти россиянку не удалось, ее тело подняли водолазы.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.