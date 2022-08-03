Злоумышленник с бейджем с надписью «стажер» обратился к администратору столичного супермаркета с просьбой поставить его на кассу. Менеджер, не заподозрив обмана, выдал мужчине униформу и поставил его рядом работником кассы, чтобы «новичок», смог освоить кассовый аппарат.