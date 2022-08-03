В Москве мужчина обворовал кассу магазина «Пятерочка», представившись сотрудникам торгового заведения стажером. Об произошедшем 1 августа инциденте сообщает Telegram-канал BAZA.
Злоумышленник с бейджем с надписью «стажер» обратился к администратору столичного супермаркета с просьбой поставить его на кассу. Менеджер, не заподозрив обмана, выдал мужчине униформу и поставил его рядом работником кассы, чтобы «новичок», смог освоить кассовый аппарат.
Мужчина воспользовался ситуацией, когда его наставница отлучилась с рабочего места, и украл из кассы 32 тысячи рублей. Со своей добычей лжестажер покинул помещение торговой точки.