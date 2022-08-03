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1 час назад

Лжестажер украл деньги из кассы супермаркета в Москве: видео

Денис Фьючин

В Москве мужчина обворовал кассу магазина «Пятерочка», представившись сотрудникам торгового заведения стажером. Об произошедшем 1 августа инциденте сообщает Telegram-канал BAZA.

Злоумышленник с бейджем с надписью «стажер» обратился к администратору столичного супермаркета с просьбой поставить его на кассу. Менеджер, не заподозрив обмана, выдал мужчине униформу и поставил его рядом работником кассы, чтобы «новичок», смог освоить кассовый аппарат.

Мужчина воспользовался ситуацией, когда его наставница отлучилась с рабочего места, и украл из кассы 32 тысячи рублей. Со своей добычей лжестажер покинул помещение торговой точки.

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