На Таймыре произошел лесной пожар

Сотрудники краевого Лесопожарного центра тушат лесной пожар в районе труднодоступного озера Лама на севере Красноярского края. Об этом в среду сообщили в пресс-службе центра.
Озеро Лама - крупный водоем на плато Путорана в 120 км восточнее Норильска. Это популярное место отдыха норильчан, здесь расположены туристические базы.
"Сотрудники краевого Лесопожарного центра тушат лесной пожар на побережье озера Лама. Это труднодоступная местность, куда можно добраться только по воде. Горит подстилка из сфагнового мха толщиной до 30 см. Тушение осложняет сильный порывистый ветер из-за чего в окрестностях наблюдается сильная задымленность", - сообщили в пресс-службе.
По данным центра, в среду к очагу возгорания дополнительно доставили силы арендаторов лесных участков. В ближайшее время на тушение выдвинется группа специалистов краевого Лесопожарного центра. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
В ближайшие два дня планируется ликвидация возгорания, подчеркнули в пресс-службе.