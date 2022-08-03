На Таймыре произошел лесной пожар

"Сотрудники краевого Лесопожарного центра тушат лесной пожар на побережье озера Лама. Это труднодоступная местность, куда можно добраться только по воде. Горит подстилка из сфагнового мха толщиной до 30 см. Тушение осложняет сильный порывистый ветер из-за чего в окрестностях наблюдается сильная задымленность", - сообщили в пресс-службе.