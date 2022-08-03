Неизвестный устроил резню в детсаду в Китае

Неизвестный напал с ножом на людей в детском саду в Китае. В результате три человека погибли, еще шестеро ранены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Как уточнили в управлении общественной безопасности уезда Аньфу. Инцидент произошел в восточной провинции Цзянси в одном из частных детских садов. Вооруженный мужчина ворвался в детский сад округа Аньфу и напал на людей. На злоумышленнике была бейсболка и маска. В результате нападения три человека погибли и шесть получили ранения.
О мотивах поступка пока ничего неизвестно. Нападавший - 48-летний местный житель по фамилии Лю. В настоящее время ведутся его поиски.
Ранее в Кургане мужчина проник в детсад через открытое окно прачечной и напал на 63-летнюю женщину-сторожа. Злоумышленник ударил женщину по лицу и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. Женщина отдала ему свою банковскую карту, однако успела нажать на тревожную кнопку. На место приехали сотрудники Росгвардии.