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1 час назад

В ДНР заявили об обстреле нефтебазы в Макеевке

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в городе Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

В ДНР заявили об обстреле нефтебазы в Макеевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в представительстве, украинские военные нанесли удар по нефтебазе, находящейся в Червоногвардейском районе на улице Антропова. Отмечается, что в результате попадания снаряда на территории предприятия произошло возгорание.

Ранее в ДНР сообщили об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ кассетными снарядами с запрещенными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток». Уточняется, что удару подвергся Кировский район города.

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