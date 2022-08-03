В ДНР заявили об обстреле нефтебазы в Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в городе Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

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Как заявили в представительстве, украинские военные нанесли удар по нефтебазе, находящейся в Червоногвардейском районе на улице Антропова. Отмечается, что в результате попадания снаряда на территории предприятия произошло возгорание.