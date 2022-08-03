В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
36 минут назад

Тело пропавшей 16-летней россиянки обнаружили возле озера в парке

Lenta.ru

В Железногорске следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения тела 16-летней россиянки в городском парке. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Тело пропавшей 16-летней россиянки обнаружили возле озера в парке
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, вечером 30 июля девушка отправилась отмечать день города вместе с подругами, после чего ночью покинула их и ушла в неизвестном направлении. Когда на следующий день она не вернулась домой, ее бабушка обратилась в полицию.

Вечером 2 августа тело пропавшей со следами насильственной смерти было найдено на берегу озера в парке культуры и отдыха. Сейчас следователи ищут предполагаемого убийцу и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Санкт-Петербургом рецидивист расчленил тело убитого россиянина электропилой и спрятал в лесу.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители