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1 час назад

Россияне с битами напали на компанию подростков

Lenta.ruиещё 1

В Сергаче Нижегородской области семеро мужчин напали с битами на подростков и жестоко избили их. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

Россияне с битами напали на компанию подростков
Фото: UnsplashUnsplash

По данным издания, россияне напали на несовершеннолетних, когда те сидели в беседке. Мужчины разделили подростков между собой и били их по рукам и голове.

Один из юношей успел связаться с родителями по телефону и рассказать о нападении. Родственники других подростков поспешили на помощь, но мужчины избили и их.

Позже нападавшие пояснили полицейским, что хотели проучить несовершеннолетних. По их версии, школьники несколько раз избивали случайных прохожих и хамски общались со взрослыми. Молодые люди с этими обвинениями не согласились.

В результате избиения пострадали три человека в возрасте от 14 до 16 лет. Нижегородские правоохранители организовали проверку по данному факту.

Ранее житель Ростова-на-Дону избил двух подростков на детской площадке в одном из спальных районов. Позже выяснилось, что таким агрессивным поведением россиянин пытался защитить сына. Сверстники якобы предложили мальчику поцеловать знакомую девочку. Содержание диалога подросток передал отцу.

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