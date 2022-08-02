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1 час назад

Участник празднования дня ВДВ в Парке Горького напал на журналиста

Газета.Ru

Мужчина, участвующий в праздновании Дня ВДВ в московском Парке Горького, напал на корреспондента РИА «Новости», сообщает агентство.

Десантник напал на журналиста в Парке Горького
Фото: Яков Лысенко/«Газета.Ru»Яков Лысенко/«Газета.Ru»

Инцидент произошел в тот момент, когда полицейские подошли к скоплению граждан в голубых беретах и в тельняшках. Один из них, по всей видимости, приехал в парк на мотоцикле.

В этот момент мужчина в тельняшке выбил аппаратуру у корреспондента и начал выкручивать ему руки. В происходящее вмешались правоохранители, которые отвели нападавшего в сторону, но задерживать не стали.

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Подобный инцидент произошел в Парке Горького во время празднования Дня ВДВ в 2017 году. Журналист вел репортаж о мероприятии, когда в кадр влез прохожий, обматерил его и ударил по лицу. Позднее суд назначил нападавшему наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

В 2020 году Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. Потасовка началась после того, как сотрудники силовых структур сделали замечание одному из отмечавших День ВДВ и попросили «вести себя скромнее».

Происшествия,Росгвардия,Роспотребнадзор,
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