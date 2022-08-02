Десантник напал на журналиста в Парке Горького

Мужчина, участвующий в праздновании Дня ВДВ в московском Парке Горького, напал на корреспондента РИА «Новости», сообщает агентство.

Фото: Яков Лысенко/«Газета.Ru» Яков Лысенко/«Газета.Ru»

Инцидент произошел в тот момент, когда полицейские подошли к скоплению граждан в голубых беретах и в тельняшках. Один из них, по всей видимости, приехал в парк на мотоцикле.

В этот момент мужчина в тельняшке выбил аппаратуру у корреспондента и начал выкручивать ему руки. В происходящее вмешались правоохранители, которые отвели нападавшего в сторону, но задерживать не стали.

Подобный инцидент произошел в Парке Горького во время празднования Дня ВДВ в 2017 году. Журналист вел репортаж о мероприятии, когда в кадр влез прохожий, обматерил его и ударил по лицу. Позднее суд назначил нападавшему наказание в виде шести месяцев исправительных работ.