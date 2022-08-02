Компания Lundin Mining, управляющая шахтой, заявила, что работники и проживающие неподалеку люди не пострадали. Ближайший жилой дом находится в 600 метрах от воронки, ближайшая населенная местность — в километре.

В июле туристка из Австралии во время путешествия по Новой Зеландии провалилась во внезапно появившуюся на дороге фумаролу — терминальную воронку, из которой выбрасывается пар и вулканические газы. Пострадавшая упала в отверстие шириной два метра и смогла выжить, однако получила серьезные травмы. Женщину доставили в больницу и госпитализировали.