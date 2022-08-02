Автомобиль Пугачевой объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск светло-серый джип певицы Аллы Пугачевой. Предположительно, его угнали злоумышленники. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что в гаражах Пугачевой ранее стояли девять разнообразных транспортных средств. Среди них были мощный минивэн, гидроцикл, два лимузина премиум-класса, два автомобиля Mercedes-Benz, джип, гидроцикл, Audi.
В настоящее время коллекция несколько сократилась.
Адвокат Андрей Алешкин пояснил, что сотрудники правоохранительных органов объявляют машины в розыск в том случае, если от хозяев поступило заявление об угоне.
Юрист отметил также, что транспортное средство будет числиться в угоне до тех пор, пока не будет обнаружено. Кроме того, владелец может забрать свое заявление. Истечение срока давности также является поводом для прекращения поисков автомобиля.