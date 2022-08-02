Автомобиль Пугачевой объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск светло-серый джип певицы Аллы Пугачевой. Предположительно, его угнали злоумышленники. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что в гаражах Пугачевой ранее стояли девять разнообразных транспортных средств. Среди них были мощный минивэн, гидроцикл, два лимузина премиум-класса, два автомобиля Mercedes-Benz, джип, гидроцикл, Audi.

В настоящее время коллекция несколько сократилась.

Адвокат Андрей Алешкин пояснил, что сотрудники правоохранительных органов объявляют машины в розыск в том случае, если от хозяев поступило заявление об угоне.