В Отрадном, Москва, с балкона многоквартирного дома неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по детской площадке, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Жильцы дома увидели, как их сосед стреляет с балкона, расположенного на 16 этаже, в сторону детской площадки. Предположительно, в руках у стрелка пневматическое ружье.
Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, что на детской площадке гуляет несколько маленьких детей. Из окна в их сторону направлено дуло ружья. Лицо стреляющего заснять не удалось.
Жильцы вызвали полицию.
Ранее в Ленобласти мужчина расстрелял с балкона распивающих алкоголь на детской площадке.