В Отрадном, Москва, с балкона многоквартирного дома неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по детской площадке, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Жильцы дома увидели, как их сосед стреляет с балкона, расположенного на 16 этаже, в сторону детской площадки. Предположительно, в руках у стрелка пневматическое ружье.

Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, что на детской площадке гуляет несколько маленьких детей. Из окна в их сторону направлено дуло ружья. Лицо стреляющего заснять не удалось.

Жильцы вызвали полицию.