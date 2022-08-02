Мужчина выстрелил в женщину и был убит той же пулей

В Техасе мужчину убило той же пулей, которой он выстрелил в женщину, пишет CBSNews.

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По данным полиции, погибшего зовут Байрон Редмон, ему было 26 лет. Офицеры рассказали, что мужчина в ходе конфликта с женщиной выстрелил из пистолета ей в шею. Пуля прошла насквозь и отрикошетила в ногу американца, повредив артерию.

Вместе с подругой Байрон попытался доехать на машине до ближайшей больницы, но не смог — полицейские остановили автомобиль раньше. Сообщается, что Редмон умер от большой кровопотери, его жертву удалось спасти. Сейчас она находится дома под наблюдением врачей.