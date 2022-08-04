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1 час назад

Человеческий скелет нашли в лесу Магаданской области

Газета.Ruиещё 3

В Магаданской области обнаружили тело человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Человеческий скелет нашли в лесу Магаданской области
Фото: УМВД России по Оренбургской области/ural56.ruУМВД России по Оренбургской области/ural56.ru

Скелетированные останки нашли 3 августа 2022 года в лесу рядом с поселком Уптар. Рядом с телом лежала одежда: куртка, джинсы, ботинки и кепка. Кому принадлежат останки, пока неизвестно.

Сотрудники СК прибыли на место происшествия, изучили местность и изъяли все найденные предметы. Останки человека направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления личности погибшего.

В настоящий момент правоохранители организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Следственными органами СУ СК России по Магаданской области проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения скелетированных останков человека», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что пропавшую 16-летнюю жительницу Железногорска нашли мертвой.

Происшествия,Следственный комитет,
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