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32 минуты назад

В Тюмени умер пассажир, которому стало плохо на борту рейса Абакан — Москва

Газета.Ru

В Тюмени в аэропорту Рощино экстренно сел самолет, пассажиру которого стало плохо. Врачам не удалось спасти мужчину, сообщает 72.RU со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Пассажир умер после экстренной посадки самолета в Тюмени
Фото: DepositphotosDepositphotos

Утром 2 августа 2022 года мужчине, находящемуся на борту самолета Абакан — Москва, резко стало плохо. Было принято решение экстренно посадить самолет в Тюмени. По словам очевидцев, они приземлились примерно в 10:40. Мужчину увезли на машине скорой медицинской помощи.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, однако пассажира не удалось спасти.

Ранее на борту рейса Сочи — Ижевск умер пассажир.

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