Пассажир умер после экстренной посадки самолета в Тюмени

В Тюмени в аэропорту Рощино экстренно сел самолет, пассажиру которого стало плохо. Врачам не удалось спасти мужчину, сообщает 72.RU со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Утром 2 августа 2022 года мужчине, находящемуся на борту самолета Абакан — Москва, резко стало плохо. Было принято решение экстренно посадить самолет в Тюмени. По словам очевидцев, они приземлились примерно в 10:40. Мужчину увезли на машине скорой медицинской помощи.