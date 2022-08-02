"Омбудсмена полиции" признали виновным в вымогательстве

Люблинский суд Москвы признал виновным в вымогательстве основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
"Воронцов В. А. виновен по части 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), – приводит ТАСС слова судьи Татьяны Калининой.
По словам судьи, он также виновен в двух эпизодах, связанных с незаконным изготовлением порнографических материалов, а кроме того, по ст. 319 ("Оскорбление представителя власти").
Срок наказания, назначенного Воронцову, суд огласит позднее.
Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Воронцова наказание в виде шести лет колонии общего режима за вымогательство и оскорбление полицейского.
По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у экс-сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей, угрожая распространением его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие материалы.
В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил интимные фотографии другого полицейского. В феврале 2020 года Воронцов, угрожая распространением интимных фото, вымогал у еще одного полицейского 30 тысяч рублей, которые позже получил.
До этого он стал фигурантом уголовного дела в связи с фейком о коронавирусе, который появился в группе "Омбудсмен полиции".