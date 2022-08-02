"Омбудсмена полиции" признали виновным в вымогательстве

Люблинский суд Москвы признал виновным в вымогательстве основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Воронцов В. А. виновен по части 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), – приводит ТАСС слова судьи Татьяны Калининой.

По словам судьи, он также виновен в двух эпизодах, связанных с незаконным изготовлением порнографических материалов, а кроме того, по ст. 319 ("Оскорбление представителя власти").

Срок наказания, назначенного Воронцову, суд огласит позднее.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Воронцова наказание в виде шести лет колонии общего режима за вымогательство и оскорбление полицейского.

По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у экс-сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей, угрожая распространением его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие материалы.

В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил интимные фотографии другого полицейского. В феврале 2020 года Воронцов, угрожая распространением интимных фото, вымогал у еще одного полицейского 30 тысяч рублей, которые позже получил.